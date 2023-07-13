إزالة 6 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة وأراضى زراعية بساحل سليم

خلال حملات المرحلة الثالثة للموجة الـ 21 للازالات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 6 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمركز ساحل سليم خلال وذلك خلال يوم واحد من حملات المرحلة الثالثة للموجة الـ 21 للازالات التي تأتي تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مشيراً إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين والعمل على فرض هيبة الدولة وحق الشعب وعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بمركز ساحل سليم تمكنت من ازالة 3 حالات تعدى لمباني املاك دولة بمساحة 340متر مربع فضلاً عن إزالة 3 حالات زراعة املاك دولة خاصة على مساحة 12قيراط و 4أسهم وذلك خلال حملات بمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابه وبالتنسيق مع مديرية الأمن لافتاً إلى أن تلك الحملات تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة مشيراً إلى عدم التهاون او التقصير في تنفيذ الإزالة لأي تعدي على على اراضى املاك الدولة او الاراضى الزراعية او مخالفات البناء والتصدي لها بكل حسم بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية في هذا الشأن مع الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة . جدير بالذكر أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل الماضي وانتهت 19 مابو الماضي وبدات المرحلة الثانية في 27 مايو الماضي واستمرت حتى 16 يونيو الجاري وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة السبت 8 يوليو وتستمر حتى 28 يوليو الجاري.