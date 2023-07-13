أبو الغيط يرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارًاً يدين الدعوة للكراهية الدينية

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقرار الصادر عن الدورة (53) لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والتي عقدت يوم 8/7/2023 بجنيف بشأن التصدي للكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، والذي يعيد التأكيد على المسؤولية التي تقع على جميع الأطراف في التنديد علناً بالدعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك تدنيس الكتب المقدسة وبحث سبل مقاضاة مرتكبيها.



وأشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام إلى أن أبو الغيط سبق وأن أدان بأشد العبارات سماح السُلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرفين في أول أيام عيد الأضحى وحملها مسؤولية مواجهة مثل هذه الأعمال بحزم.



وأكد المتحدث على دعوة أبو الغيط جميع الدول إلى تبني القرار والعمل على مواجهة تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة، من خلال مراجعة بعض قوانينها وسياساتها التي لا تتصدى للكراهية الدينية بالحزم الواجب، والعمل على مقاضاة مرتكبي جرائم الكراهية والتحريض واتخاذ خطوات فورية لسد الثغرات القانونية في هذا الخصوص.



الجدير بالذكر، أن الأمانة العامة للجامعة العربية شاركت في جلسة التصويت على القرار بوفد برئاسة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والذي صوتت عليه أغلبية دول المجلس، بواقع 28 دولة مقابل اعتراض 12 دولة وامتناع 7 دول عن التصويت.

