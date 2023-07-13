تفاصيل قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026 ونظام التأهل

تقام في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس الموافق 13 يوليو، في دولة كوت ديفوار، قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تذاع القرعة عبر قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على موقع يوتيوب، وكذلك القناة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على نفس المنصة بالإضافة لوسائل التواصل الاجتماعي.

النظام الجديد لتصفيات أفريقيا لكأس العالم :

ومنح النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قارة أفريقيا المزيد من المقاعد في العُرس العالمي الكبير ليصل إلى 10 مقاعد، تُطبق لأول مرة في نسخة 2026 المقبلة.

واعتمد الاتحاد الأفريقي التصفيات بنظام تقسيم 54 دولة - الدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم – على 9 مجموعات كل واحدة تضم 6 منتخبات يتأهل الأول منها إلى المونديال.

المقعد العاشر والأخير يكون بنظام دورة صغيرة تقام بين أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دور المجموعات، يتأهل الفائز فيها ليكتمل به الـ10 منتخبات المتأهلة.

تصنيف منتخبات أفريقيا إلى 6 مستويات بالتصفيات :

تم وضع المنتخبات الإفريقية في 6 تصنيفات، على أن يتم اختيار منتخب من كل تصنيف لتكوين المجموعات الـ9.

ويضم التصنيف الأول كل من: مصر - المغرب - السنغال - الجزائر - تونس - نيجيريا - الكاميرون - كوت ديفوار ومالي.

التصنيف الثاني: بوركينا فاسو - جنوب إفريقيا - غانا - الجابون - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - غينيا الاستوائية - الرأس الأخضر (كاب فيردي) - غينيا.

التصنيف الثالث: بنين - أوغندا - كينيا - الكونغو - موريتانيا - ناميبيا - مدغشقر - غينيا بيساو - أنجولا.

التصنيف الرابع: موزمبيق - سيراليون - جامبيا - توجو - تنزانيا - زيمبابوي - إفريقيا الوسطى - ليبيا ومالاوي.

التصنيف الخامس: السودان - النيجر - جزر القمر - رواندا - بوروندي - إثيوبيا - أي سواتيني - ليبيريا وبوتسوانا.

التصنيف السادس: ليسوتو - جنوب السودان - موريشيوس - جيبوتي - سيشيل - إريتريا - الصومال - ساوتومي - برينسيب وتشاد.