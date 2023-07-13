ليست كوريا الشمالية وحدها.. 21 تجربة صاروخية حول العالم في 2023

احتجاج وإدانة من الأمم المتحدة وأمريكا واليابان وكوريا الجنوبية لكوريا الشمالية، لإطلاقها للصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-18"، الذي أعلنت عنه اليوم الخميس، وقاد عملية الاطلاق الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن زمن الرحلة البالغ 74 دقيقة لهواسونج-18 كان الأطول على الإطلاق في اختبار صاروخ كوري شمالي، وأن المرحلتين الثانية والثالثة كان تحليقهما على مسار عال وصل إلى ارتفاع كبير من أجل السلامة.

ويعد هذا الإطلاق هو الثاني عشر من نوعه لكوريا الشمالية في هذا العام، والأول منذ 15 يونيو الماضي، وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا، تم إطلاق هواسونج-18 لأول مرة في أبريل، وهو أول صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية يستخدم وسائل دفع صلبة، وهو ما يمكن أن يسمح بنشر أسرع للصواريخ أثناء الحرب.

ويُقال أن صاروخ هواسونغ-18 يعمل بالوقود الصلب، بلغ ارتفاع الصاروخ 6648.4 كيلومترًا، وقطع مسافة 1001.2 كيلومتر في غضون 4491 ثانية.

ويُشار إلى أن كوريا الشمالية ورئيسها كيم جونغ أون، هددوا الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين الماضي، بإسقاط أي طائرات تجسس أمريكية تدخل أراضيها، وذلك بعد اتهامها لواشنطن بانتهاك مجالها الجوي من خلال طائرة تجسس يوم الاثنين الماضي.

ويذكر أن كوريا الشمالية ليست الدولة الوحيدة التي أجرت تجارب صاروخية، وفقًا لموقع "ميسيل ديفينس أدفوكاسي" الأمريكي، الذي أوضح أن عام 2023، شهد 21 اختبارا صاروخيا أجرتها 7 دول حول العالم.

الدول التي أجرت تجارب صاروخية في 2023:

الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الشمالية

فرنسا

روسيا

الصين

الهند

إيران