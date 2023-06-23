الدفاع الروسية تُعلن تدمير مخازن أسلحة غربية واعتراض 15 صاروخ في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن آخر تطورات سير العملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكدة تدمير مخازن أسلحة غربية واعتراض 15 صاروخ هيمارس وقنابل جوية موجهة من نوع JDAM أمريكية الصنع في أوكرانيا.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية، دمرت القوات الروسية الليلة الماضية بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة مخازن أسلحة غربية تابعة للقوات الأوكرانية، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وخلال الـ24 ساعة الماضية شهدت محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا ودونيتسك، أشد الاشتباكات.

وفي محور جنوب دونيتسك، تم صد ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية، كما تم إيقاف أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع في زابوريجيا، وتصفية أكثر من 130 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفعي هاوتزر من طراز D20، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab بولندية الصنع.

وفي محور دونيتسك تم صد أربع هجمات في بيرفومايسكوي وبيرديشي ومارينكا في دونيتسك، وتم تصفية أكثر من 90 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-20 و Msta-B. بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 118 بالقرب من قرية تشاسوف يار في دونيتسك.

وفي محوركوبيانسك، تم تصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab بولندية الصنع، كما تم إحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع في خاركوف.

وفي محور كراسني ليمانسك، تم القضاء على مجموعتين تخريبيتين، و90 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفعين ذاتيي الحركة من طراز Gvozdika، وعدد من مدافع D20 وD-30.

وفي محور خيرسون، تم تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير نظام مدفعي أمريكي الصنع M777.

وتم اعتراض أربعة صواريخ تكتيكية من طراز Tochka-U بالإضافة إلى 15 صاروخ HIMARS وقنابل جوية موجهة من نوع JDAM أمريكية، كما تم تدمير 11 مسيرة أوكرانية في دونيتسك وزابوريجيا.

تراجع القوات الروسية

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، إن القوات الروسية تتراجع في شرق أوكرانيا وجنوبها عقب الهجوم المضاد الذي تشنه كييف.

وتتعارض هذه التصريحات مع التأكيدات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أوكرانيا تتكبد خسائر "كارثية".

وقال بريغوجين على وسائل التواصل الاجتماعي: "ميدانيا... يتراجع الآن الجيش الروسي على جبهتي زابوريجيا وخيرسون. القوات الأوكرانية تدفع الجيش الروسي إلى الوراء".

وأعلن الكرملين العام الماضي أنه ضم منطقتي زابوريجيا وخيرسون الواقعتين في جنوب أوكرانيا رغم عدم السيطرة عليهما تماما، وقد حققت أوكرانيا مكاسب محدودة هناك، مؤخرا.

وأضاف بريغوجين: "نحن نغتسل بالدماء. لا أحد يرسل تعزيزات. ما يخبروننا به هو خداع" مشيرا إلى القيادتين العسكرية والسياسية الروسيتين.

وشكك بريغوجين في الأسباب التي كانت وراء قرار بوتين إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا قائلا "لم بدأت العملية العسكرية الخاصة؟... كانت الحرب ضرورية من أجل الترويج الذاتي لمجموعة من الأوغاد"، بحسب تعبيره.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: