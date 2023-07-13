مهرجان العلمين.. موعد حفل إليسا وعمر خيرت

يحيي كل من الموسيقار الكبير عمر خيرت والمطربة إليسا، حفلًا غنائيًا ضخمًا، يوم الجمعة الموافق 4 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين بدورته الأأولى.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من اجمل أغنياتهما التي يحبها ويتفاعل معها الجمهوره على خشبة المسرح.

مهرجان العلمين في دورته الأولى

يذكر أن ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق أولى فعاليات مهرجان العلمين، وهو الحدث الفني والترفيهي والرياضي الأكبر في الشرق الأوسط، المقام في مدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حتى يوم 26 أغسطس 2023.

ويقدم الإعلامي محمد شردي والإعلامية لبنى عسل، اليوم، الخميس، حلقة برنامج الحياة اليوم على الهواء مباشرة من مدينة العلمين الجديدة، وذلك في العاشرة مساء.

وتبدأ فعاليات المهرجان ببطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، كما سيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية.

كما سيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ "مايكل سينكو"، وحفلات موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربي، وهي: حفل للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجمة إليسا وحفل المطرب تامر حسني، بالإضافة إلى حفل للفنان راغب علامة والنجمة نانسي عجرم، والفنانة أنغام وفرقة كايروكي وحفل لمغني الراب العالمي RUSS.

ويذكر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.