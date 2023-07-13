معلومات عن صاروخ كوريا الشمالية (هواسونغ 18) العابر للقارات

بعد تهديدها لأمريكا..

بعد يومين من تهديد كوريا الشمالية ورئيسها كيم جونغ أون، للولايات المتحدة الأمريكية من إسقاط أي طائرات تجسس أمريكية تدخل أراضيها، وذلك بعد اتهامها لواشنطن بانتهاك مجالها الجوي من خلال طائرة تجسس يوم الاثنين الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وهو صاروخ هواسونغ-18.

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أول صاروخ باليستي عابر للقارات:

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قاد بنفسه عملية إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-18"، ويعد هذا الإطلاق هو الثاني عشر من نوعه في هذا العام، والأول منذ 15 يونيو الماضي، وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.

والصواريخ الباليستية العابرة للقارات مثيرة للقلق بشكل خاص بسبب مداها البعيد، الذي قد يصل إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن زمن الرحلة البالغ 74 دقيقة لهواسونج-18 كان الأطول على الإطلاق في اختبار صاروخ كوري شمالي، وأن المرحلتين الثانية والثالثة كان تحليقهما على مسار عال وصل إلى ارتفاع كبير من أجل السلامة.

تم إطلاق هواسونج-18 لأول مرة في أبريل، وهو أول صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية يستخدم وسائل دفع صلبة، وهو ما يمكن أن يسمح بنشر أسرع للصواريخ أثناء الحرب.

ويُقال أن صاروخ هواسونغ-18 يعمل بالوقود الصلب، بلغ ارتفاع الصاروخ 6648.4 كيلومترًا، وقطع مسافة 1001.2 كيلومتر في غضون 4491 ثانية.

وأدانت الولايات المتّحدة الأمريكية بشدة إطلاق الصاروخ، معتبرة إنه يشكل انتهاكًا صارخاً لعدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي. كما أعرب ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه بشأن عملية الإطلاق.

وأعلنت اليابان، في وقت سابق من أمس الأربعاء، أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي في تمام الساعة 9:59 صباحًا بالتوقيت المحلي، معربة عن احتجاجها على كوريا الشمالية.

وقالت اليابان إن الصاروخ سقط في البحر شرق شبه الجزيرة الكورية على بعد حوالي 250 كيلومترا من غرب جزيرة أوكوشيري بشمال اليابان.

ويذكر أن ما تقوم به كوريا الشمالية يعد انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر على بيونغ يانغ إجراء تجارب باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية، كتلك المستخدمة في إطلاق الأقمار الصناعية.