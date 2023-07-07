يوم ترفيهي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب أبو حماد

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قام مكتب قادرون باختلاف التابع لوزارة الشباب والرياضة بتنظيم يوم ترفيهي لذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد وذلك بمركز شباب أبو حماد.

وأوضح أن اليوم الترفيهي استهدف دمج الأطفال في المجتمع، وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفه، واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه خلال فعاليات اليوم الترفيهي، تم تنفيذ عدد كبير من الأنشطة ( الرياضية - الفنية - الكشفية )، بجانب الندوات التوعوية التي تهدف الي تشجعيهم على ممارسة الرياضة، واعتبارها أسلوب حياة، وكذلك رعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية.