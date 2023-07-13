المنخفض الهندي الحار.. ظاهرة جوية تضرب مصر لشهرين

يضرب مصر خلال الأيام المقبلة، المنخفض الهندي الحار، وهو عبارة عن كتلة هوائية تؤثر على مصر خلال فصل الصيف فقط، ويظهر على مصر خلال شهري 7 و8 بشكل واضح على محافظات الجمهورية كافة.

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المنخفض الهندي الحار:

ويتسبب المنخفض الهندي الحار في ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار والليل، وفقًا للدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وأن تأثير امتداد هذا المنخفض وأول ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة اعتبارًا من اليوم الخميس ويستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وتصل درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى لـ38 درجة مع ارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء سرعة الرياح وستكون درجات الحرارة المحسوسة 39 درجة، كما أن نسبة الرطوبة كانت تصل لـ70% ولكن وجود منخفضات في طبقات الجو العليا وتحولها لسحب يقلل الشعور بها وأن عدم وجود منخفضات سيؤدي لشعور المواطنين باختناق وارتفاع درجات الحرارة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، وتكون نسب الرطوبة محسوسة خلال ساعات النهار والليل.

درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري اليوم الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ نسب الرطوبة المتوقعة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى ليلا تتراوح بين 80 و85 والصغرى نهارا 35 و40، السواحل الشمالية العظمى ليلا 85 و90 والصغرى نهارا 45- 55 درجة.

ودرجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية، وعلى جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية، وعلى شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية، وعلى جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

والأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، هي منطقة جنوب الصعيد فيما تأتي منطقة جنوب سيناء في المركز الثاني، وتأتي بعدها منطقة شمال الصعيد.