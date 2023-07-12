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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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لحظة إطلاق الاحتلال النيران على مقاتلي حزب الله.. شاهد

أطلق الاحتلال قذيفة
أطلق الاحتلال قذيفة على مقاتلي حزب الله

أصيب ثلاثة عناصر من حزب الله بجروح الأربعاء بنيران إسرائيلية في قرية حدودية في جنوب لبنان في آخر جولات التصعيد المتكررة في المنطقة بين الطرفين.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، وهما رسمياً في حالة حرب، بين الحين والآخر توترات خصوصاً بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي اللذين خاضا آخر حرب واسعة بينهما في يوليو العام 2006؛ حيث يُصادف الأربعاء الذكرى السابعة عشرة لنشوبها.

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وقال مصدر أمني في جنوب لبنان لوكالة فرانس برس "أصيب ثلاثة عناصر من حزب الله جراء نيران إسرائيلية قرب الحدود".

وأكدت ثلاثة مصادر أخرى مطلعة على مجريات ما حدث وقوع إصابات في صفوف حزب الله في حدث أمني مع إسرائيل في قرية حدودية، فيما لم يصدر عن حزب الله أي بيان رسمي بشأن الحادث الذي لم تتضح معالمه بعد.

وأوضح أحد المصادر أن الجيش الإسرائيلي "رمى قنبلة صوتية"، مشيرا إلى أن الإصابات في صفوف عناصر حزب الله "طفيفة".

وبدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن "عددا من المشتبه بهم اقتربوا من السياج الأمني الشمالي وحاولوا تخريبه في المنطقة"، مشيراً إلى أن قواته "رصدت المشتبه بهم واستخدمت وسائل لإبعادهم".

يونيفل تتابع التقارير

وأعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) أنها تتابع التقارير الواردة من المنطقة الحدودية، وقالت في بيان إن "الوضع دقيق للغاية"، مضيفة "نحث الجميع على وقف أي تحرك قد يؤدي إلى تصعيد من أي نوع".

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء كلمة متلفزة لمناسبة ذكرى اندلاع حرب العام 2006 الدامية، التي استمرت 33 يوماً وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيلياً معظمهم جنود.

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