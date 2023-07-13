فرقة منيب التراثية تقدم أغاني فلكلور النوبة بالأوبرا

تستعد فرقة منيب التراثية، بقيادة الفنان فتحي أحمد منيب، لتقديم حفلاً في الثامنة والنصف مساء الأحد 16 يوليو على المسرح المكشوف، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال التراثية النوبية الى جانب نخبة من المؤلفات الشهيرة والنادرة للراحل أحمد منيب منها الرزق ع الله ، اسكاليلو "الساقية" ، دار بي الهوا ، مشتاقين ، اريجا "ياليلة عودي تاني" ، هون ياليل غربتنا ، انا مصري ، ناس النوبة ، عديلة ، الليلة ياسمرا .

معلومات عن فرقة منيب

يذكر أن فرقة منيب التراثية تضم 10 فنانين منهم 8 عازفين على الات الدف ، العود ، الكوله الى جانب عدد من الالات الشعبية نوبية ، تخصصت في تقديم اعمال الملحن والمغنى الراحل أحمد منيب والفلكلور النوبي ، شاركت في عروض داخل مصر وخارجها منها فعاليات برنامج أسابيع التراث الثقافي العالمي بالشارقة ( الامارات العربية المتحدة ) ، افتتاح المعرض العربي المشترك للأسر المنتجة ، افتتاح توسعات النادي الرياضي بالاسماعلية وغيرها ونالت الاعجاب والاستحسان .