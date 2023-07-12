إجازة رأس السنة الهجرية.. يبحث الكثيرون عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023، بعد تحديدها من قبل الحكومة، إذ أصدر الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

موعد إجازة السنة الهجرية

وذلك للعاملين في الوزارات، والهيئات العامة والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركاتقطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لماستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

موعد إجازة ثورة يوليو



كما يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، أيضًا للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وكانت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديدوإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، وبعد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليموالتعليم الفني، نفت لك الأنباء وأكدت أنه لا صحة لتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي2023/2024، مُشددةً على أنه لم يتم تحديد موعد بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى الآن.



وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 -لجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات- بشكل رسمي فور اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.



وناشدت الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، كما ناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشرمعلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.





وأكد المركز الإعلامي أنه في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، وللإبلاغ عن أيشائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).