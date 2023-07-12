عاجل
قوات حماية المدنيين تثير الجدل في السودان.. تعرف على قوات إيساف الاقتصاد المصري السابع عالميًا بناتج محلي 10 تريليونات دولار
الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحالة خادمة للجنح بتهمة سرقة مصوغات ذهبية بالنزهة

بوابة الوفد الإلكترونية

إحالت  نيابة النزهة، اليوم الأربعاء " سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" لمحكمة الجنح ، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية وبعض المتعلقات الشخصية من داخل مسكن مخدومتها بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "المغافلة".

 

txt

حادث تصادم ينهي حياة سيدة وابنتيها فى النزهة

txt

6 يوليو .. محاكمة المتهم بقتل زوجته في منطقة النزهة

إحالة خادمة للجنح بتهمة سرقة مصوغات ذهبية بالنزهة

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة، من سيدة تتهم خادمتها بسرقة مصوغاتها الذهبية وبعض المتعلقات الشخصية من داخل محل سكنها وذلك بأسلوب المغافلة، وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد مكان المتهمة وضبطها، وبسؤالها أقرت بارتكاب واقعة السرقة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 القبض على المتهم بإنهاء حياة صاحب مقهى إفريقى

كما نجحت  أجهزة الأمن بالقاهرة ، في القبض على المتهم بإنهاء حياة صاحب مقهى إفريقى، طعنا بسكين، على خلفية مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة البساتين.

وقد كشفت التحريات الأولية أن المتهم سائق "توك توك"، وكان يسير بمركبته أمام المقهى فاصطدم بـ"منقد الفحم" فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وأضافت التحريات أن المتهم قام باخراج سكين من ملابسه وطعن المجنى عليه فى صدره ولاذ بالفرار وباعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع المتفرعة من شارع نور الدين بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين أسفرت عن سقوط قتيل ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

 

مواد متعلقة

حبس المتهمين بالتحرش بالفتيات لمدة سنتين

إحالة شاب ابتز فتاة بصورها الشخصية للمحاكمة

استمرار حبس المتهم بالتخلص من صديقه فى المرج

حبس المتهمين بتعذيب 75 شخص.. تفاصيل

تخفيف حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة.. تفاصيل

29 يوليو الحكم على المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل

حبس المتهمين بالتحرش بالفتيات فى السلام

السجن المؤبد لـ 41 شخصا فى الجيزة
الجريدة الورقية