إحالت نيابة النزهة، اليوم الأربعاء " سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" لمحكمة الجنح ، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية وبعض المتعلقات الشخصية من داخل مسكن مخدومتها بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "المغافلة".

إحالة خادمة للجنح بتهمة سرقة مصوغات ذهبية بالنزهة

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة، من سيدة تتهم خادمتها بسرقة مصوغاتها الذهبية وبعض المتعلقات الشخصية من داخل محل سكنها وذلك بأسلوب المغافلة، وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد مكان المتهمة وضبطها، وبسؤالها أقرت بارتكاب واقعة السرقة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

القبض على المتهم بإنهاء حياة صاحب مقهى إفريقى

كما نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة ، في القبض على المتهم بإنهاء حياة صاحب مقهى إفريقى، طعنا بسكين، على خلفية مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة البساتين.

وقد كشفت التحريات الأولية أن المتهم سائق "توك توك"، وكان يسير بمركبته أمام المقهى فاصطدم بـ"منقد الفحم" فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وأضافت التحريات أن المتهم قام باخراج سكين من ملابسه وطعن المجنى عليه فى صدره ولاذ بالفرار وباعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع المتفرعة من شارع نور الدين بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين أسفرت عن سقوط قتيل ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.