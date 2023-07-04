6 يوليو .. محاكمة المتهم بقتل زوجته في منطقة النزهة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في منطقة النزهة بسبب خلافات أسرية، إلى جلسة 6 يوليو الجارى.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في منطقة النزهة

وفي وقت مسبق ، كانت المحكمة قررت خلال الجلسة السابقة إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، حيث ورد التقرير وتبين سلامة قواه العقلية.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم والمجني عليها نشبت بينهما خلافات أسرية واعتدى عليها بالضرب بسلاح أبيض، وسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها.

وورد بتقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، إضافةً إلى عدة جروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم، حيث وصل عدد الطعنات إلى 27 طعنة.

تأجيل نظر دعوى «السب والقذف» ضد مرتضى منصور

كما قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء،تأجيل نظر دعوى «السب والقذف»، المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلى جلسة 18 يوليو.

وفي وقت مسبق ، كانت محكمة النقض، قضت برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأيدت المحكمة حبس مرتضى منصور، شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب، في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

وتسلمت محكمة النقض مذكرة مرفوعة من نيابة النقض، تضمنت رأيها القانوني في الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأوصت النيابة، في تقريرها الاستشاري، برفض الطعن وتأييد حكم الحبس الصادر بحق مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.

كما أمرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم "م. ه" 44 عامًا، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازته كمية من الأقراص المخدرة ترامادول بقصد التعاطي بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

حيازة الأقراص المخدرة

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بحيازة الأقراص المخدرة وتبين من التحريات أن المتهم كان يسافر على رحلة متجها إلى الخارج وفى مطار سوهاج تم تفتيش حقيبته وتبين أن بداخلها الاقراص المخدرة ترامادول وتامول، وتم القبض عليه وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد التعاطى وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.