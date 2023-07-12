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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ضياء رشوان: غالبية القضايا حظيت بالإجماع خلال الحوار الوطني (فيديو)

الكاتب الصحفى ضياء
الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام لـ الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام لـ الحوار الوطني، إن مجلس أمناء  الحوار الوطني توقع أن حجم الاختلاف بين المشاركين وخلفياتهم سوف يتسبب في الكثير من المشاحنات والخلافات،  إلا أنهم فوجئوا رغم الاختلاف في الرأي ووجهات النظر إلا أن جميع الجلسات كان يسودها احترام رؤية الآخر دون المساس بشخصه.

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مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع اليوم للاتفاق على الشكل النهائي للجان الخاصة

وأضاف  ضياء رشوان خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة عبر فضائية etc  والمذاع مساء اليوم  الأربعاء، الحوار الوطني عقد منذ انطلاقه في 5 يونيو 2022،  50 جلسة لمناقشة كافة القضايا المطروحة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن كافة القضايا التي عقد في جلسات الحوار المدني كانت على قدر واحد من الأهمية، مؤكدًا أن كل جلسة كان يتحدث فيها من 40 إلى 50 شخص، ما يعني من 2000 الي 2500 سخص في جميع الجلسات.

5 لجان  للمحور السياسي انهت 3 منها عملهما

 وأكد المنسق العام لـ الحوار الوطني أن هناك 5 لجان  للمحور السياسي أنهت 3 منها عملها وهي لجان المحليات، والتمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية، والأحزاب، وانتهت كل مناقشتها وقيل فيها كل الأراء.
وأوضح أن هناك قضايا حدث فيها اجماع داخل اللجان منها قانون الوصايا فالجميع وافق على بنود رئيسية لتعديلات القانون، ومفاوضية مناهضة التمييز،  والتعاونيات، وقانون حرية تداول المعلومات هناك توافق من 90 الي 95% منها.
 

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