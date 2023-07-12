أحمد موسى يكشف مفاجأة عن إلغاء بطاقة التموين (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكارت الذكي لن يكون بديلًا لبطاقة التموين، معلقًا: «التموين مستمر ولا إجراءات تتعلق بالإلغاء حتى تجربة الكارت الذكي،و البعض نشر أخبارا ليست صحيحة بهذا الشأن».

وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم: “شائعات إلغاء بطاقات التموين لا أساس لها من الصحة، وشتظل كما هي بالسلع في تلك المنظومة، مشيرا إلى أن الكارت الذكي في مرحلة التجربة فقط، والذي سيبدأ تطبيقه في بورسعيد فقط”.

وتابع أحمد موسى : «تم طباعة نصف مليون كارت فقط ويحمل كل معلومات الأسرة، يحصل به المواطن على خدمات بريدية وتموينية وصحية، وعندما تكتمل المنظومة يمكن تعميمه على محافظات الجمهورية كافة».

تطبيق التجربة في بورسعيد باعتبارها أول محافظة مكتملة الرقمنة

وأردف: «تم تطبيق التجربة في بورسعيد باعتبارها أول محافظة مكتملة الرقمنة، وميزة الكارت أنه مؤمن تأمين على أعلى مستوى، فلا يمكن اختراقه أو محاولة للعبث به»، محذرا من مروجي شائعة إلغاء بطاقات التموين.

وعلق أحمد موسى: “وزارة الاتصالات بالتنسيق مع وزارة التموين هما المعنيتان بالعمل على منظومة طباعة الكارت الذكي للخدمات، والذي يشبه التذكرة الموحدة خارج البلاد لركوب وسائل النقل كاملة والذي سيطبق في مصر قريبا”.

وكشف محمد عوض، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة بورسعيد، تفاصيل منظومة الكارت الذكي الموحد وذلك قبل تطبيقها في محافظة بورسعيد، والتي تضيف للمواطنين خدمة مميكنة جديدة، تضمن حصولهم على خدمة متميزة.

وأشار محمد عوض إلى أن كارت المواطن الموحد، يتم بدء التقدم له في بداية شهر أغسطس، ويكون بالتعاون بين وزارة الاتصالات، وهيئة البريد والتموين، وتكون بورسعيد أولى المحافظات في تطبيقه، ويستهدف أكثر من 500 ألف مواطن.

وكشف مدير مديرية تموين بورسعيد، أن كارت المواطن الموحد يساهم في دعم نظام الحوكمة، كما يحفظ حق المواطنين في الحصول علي الدعم كاملًا، ويغلق كافة الأبواب أمام استغلال حقوق المواطنين، ويكون به بصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها بشكل سليم.

وأوضح محمد عوض أن كل مواطن من الـ 500 ألف سوف يتمكن من الحصول على الكارت الموحد بفتح حساب شخصي في هيئة البريد، مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويستهدف الكارت تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إجراءات الحصول عليها، وتوجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.



