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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ماكرون يكشف عن هدف الناتو ويمتنع عن تسمية إيران بعدو الحلف

ماكرون
ماكرون

امتنع الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، مساء اليوم الأربعاء، عن تسمية إيران بأنها "غريم" للناتو وذلك رغم اتهامات الغرب المُتكررة والمُتزايدة لطهران "بتزويد روسيا بالمسيّرات وبزعزعة استقرار الوضع في العالم".

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الرئيس الفرنسي يتعهد بمُواصلة دعم أوكرانيا في ختام قمة الناتو

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، انطلقت يوم أمس قمة دول حلف الناتو في فيلنيوس، حيث دعت خلالها إيران إلى وقف ما وصفته بـ"الدعم العسكري لروسيا"، كما عبرت عن قلقها من "الأعمال الكيدية الإيرانية على أراضي حلفاء" الحلف.

ماكرون يكشف عن هدف الناتو:

وتابع ماكرون في مؤتمر صحفي: "إن غرض الحلف ليس الإعلان أسبوعيا عن أحد ما على أنّه عدو، وإنما هدفه ممارسة الضغطوط عند الضرورة، وذلك عندما تكون مصالح الحلفاء أو أمنهم مهددا. ونريد أن نكون قادرين على المضي قدما في مسائل الانتشار النووي والاستقرار الإقليمي من أجل تحقيق نتائج ملموسة من الإيرانيين".

وجاءت تصريحات ماكرون التي بثت على حساب "الإليزيه" في شبكة "تويتر"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الاتهامات العديدة ضد إيران تعني أنها أصبحت عدوا لحلف شمال الأطلسي.

تُجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية تزعم أن إيران تزود روسيا بطائرات بدون طيار لصالح العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا، لكن موسكو وطهران تنفيان مثل هذه الاتهامات.

كما قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران زوّدت روسيا بطائرات مسيرة، لكن قبل أشهر من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.

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