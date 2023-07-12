مسعف وسائق ينقذان سيدة فى حالة ولادة ببني سويف

مسعف وسائق ينقذان سيدة فى حالة ولادة

نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف فرع بنى سويف، اليوم الأربعاء، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف أثناء عملية الولادة، وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له خلال نقلها إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

وتلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، إخطاراً بوجود سيدة في حالة وضع بمحل إقامتها بقرية قاي التابعة لمركز اهناسيا، وأثناء نقلها إلى المستشفى فى الطريق فاجأتها آلام الولادة.

وتدخل طاقم الإسعاف المكون من مصطفى حسين وخميس محمد لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتم نقلهما إلى مستشفى اهناسيا التخصصي، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة.

ووجه أهالي الحالة الشكر إلى طاقم الإسعاف لتدخله السريع وإنقاذ الحالة والمولود ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال باقي الفحوصات.