ختام فاعليات البرنامج التدريبى ل51 طبيب ببني سويف

ختام فاعليات البرنامج التدريبى لعدد 51 طبيباً من عن طب المسنين

اختتمت فاعليات البرنامج التدريبي، الذي نظمه فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، وشارك فيه أكثر من 50 طبيباً من مختلف التخصصات عن طب المسنين، بحضور الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشئون الطبية، الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب بالفرع.

وأكد الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع الهيئة، أن البرنامج التدريبي عقد على مدار 3 أيام، وحاضر في البرنامج الدكتور جمال طه رئيس قسم الباطنة عن مقدمة عن طب المسنين والدكتورة مروة صفوت استشاري النفسية والعصبية عن "لمحة عن الطب النفسى للمسنين ،والدكتورة هناء أحمد عبد الله استشارى الغدد الصماء والسكر عن علم طب المسنين وأمراض الغدد الصماء عند المسنين والدكتورة الشيماء محسن استشارى الصحة العامة عن مفاهيم حول صحة المسنين على الصعيد العالمي والتغذية عند كبار السن

تجدر الإشارة إلى أن عقد البرنامج التدريبي في إطار الخطة العامة للإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي برئاسة الدكتور محمد ضاحي وتحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية

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