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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشتعل والاحتلال يستهدف عناصر حزب الله ( فيديو )

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية

بدأت المناوشات بين حزب الله في لبنان وقوات الاحتلال، بعد تهديد إسرائيل لحزب الله بإزالة الخيام المقامة بمحيط مزارع شبعا على الحدود اللبنانية الجنوبية، حتى لو استدعى ذلك اندلاع جولة قتال تستمر لأيام، وأصيب 3 من عناصر حزب الله في لبنان اليوم الأربعاء، خلال محاولة لاختراق السياج الحدودي على الحدود الشمالية لإسرائيل، ورد الاحتلال  بإلقاء قنبلة عليهم لتجبرهم على الفرار.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إحباط محاولة قام بها عدد من اللبنانيين، ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة أشخاصا يقتربون من السياج الحدودي، ثم يحدث انفجار مفاجئ بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأصدرت بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام المتواجدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بيان قالت فيه: " إن الوضع الان حساس للغاية، ونحث الجميع على وقف أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد من أي نوع".

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان في مدينة صور بالجنوب،  بسماع دوي انفجار قوي ظهر اليوم، سمعت اصداؤه في المنطقة الحدودية في القطاع الغربي وتحديدا من خراج بلدة البستان.

 

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