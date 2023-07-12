شاهيناز تتعرض لحادث سير ومصدر يكشف تطورات حالتها الصحية (خاص)

تعرضت الفنانة شاهيناز، لحادث سير أدى إلى تدمير سيارتها، وكشفت عن الأمر من خلال منشور نشرته عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها.

نشرت المطربة شاهيناز صور من حادث السيارة التي تعرضت له، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وظهرت في الصور التلفيات التي تعرض لها السيارة، كما طمأنت الجماهير على حالتها الصحية معلقة «قدر الله وما شاء فعل الحمد لله».

مصدر مقرب يكشف الحالة الصحية للمطربة شاهيناز

كشف مصدر مقرب تفاصيل الحادث الذي تعرضت له الفنانة شاهيناز وعن حالتها الصحية هي وطفلها، وقال المصدر لبوابة الوفد الإلكترونية إن المطربة الشهيرة كانت بصحبة ابنها وكانت تقود السيارة على طريق الواحات، حيث تفاجئت بسيارة مسرعة صدمتها من الخلف أدت إلى تدمير السيارة بالكامل.

شاهيناز

وأكد المصدر أن المطربة شاهيناز بحالة جيدة وابنها بخير، وذهبت إلى المستشفي للاطمئنان على الصحة وإجراء الفحوصات الازمة، إلا أنها أصيبت بكدمات خفيفة وابنها بحالة صحية جيدة ولكنه أصيب بالصدمة من الحادث.

شاهيناز

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يساندون شاهيناز في محنتها

انهالت تعليقات الجمهور بالسلامة ودوام الصحة والعافية للفنانة شاهيناز، عقب نشرها صور الحادث وجاءت التعليقات كالأتي، " لا حول ولا قوة الا بالله نفوس البشر بقت حاجة مُرعبة قدر الله وما شاء فعل ولا تزعلى نفسك المهم انك بخير ربنا يعوض عليكى"، " الحمد لله رب العالمين فادت حاجه وحكمت ربنا كبيره حمد لله على سلامتك"، " الحمدلله على السلامه الله يعوضك خير و سلامتك اهم الله يحفظك"، " لا حول الله قدر الله وما شاء فعل المهم انتي بخير فداكي".

شاهيناز

شاهيناز تتعرض لوعكة شديدة من قبل

تعرضت شاهيناز لوعكة صحية شديدة العام الماضي، دخلت على إثرها إلى المستشفى، وتبين معاناتها من مشكلات في القولون وقرحة في المعدة، وطلب منها الطبيب الراحة التامة، وفقاً لتصريحات زوجها الملحن آدم حسين.

وقال مدير أعمالها عصام عبدالله عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفسبوك: «نقل النجمة المصرية شاهيناز إلى المستشفى، أدعوا لها بالشفاء العاجل ربنا يشفيها أمين الحمد لله على كل شيء للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم، ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم بالشفاء العاجل».