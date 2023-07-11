شاهيناز تنجو من حادث سير مروع

أكدت الفنانة شاهيناز نجاتها من حادث سير تعرضت له، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

حيث شاركت الفنانة شاهيناز جمهورها بصورة سيارتها التي تعرضت لحادث تصادم وعلقت عليها قائلة: “قدر الله وما شاء فعل الحمد لله”.

يذكر أن الفنانة شاهيناز كانت قد أحييت مؤخرا حفلا غنائيا في بيت السحيمي، وقدمت خلاله عددا من أغانيها المميزة.

وكانت قامت المطربة شاهيناز، بطرح أغنية جديدة " ليفل الوحش"، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

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والأغنية كلمات فيصل العبد، الحان محمود عز، توزيع إسلام فتحي، هندسة صوتية اسلام غلاب وصولو محمود شاهي.

ويقول مطلع الأغنية:

بتقولي انك حبتني فاكر انك هتسبتني

بتخطط وتتكتكلي حركات مش لايقه عليك

واخده الأولى في المرازيه هتفكر تلعب بيا

مش هتشوف يوم حنيه وهجيبك وهوديك

شاهيناز

آخر أعمال شاهيناز

يذكر أن آخر اعمال شاهيناز، برنامج "بنت أصول" وأغنية "لو ناسيين أفكركوا" مع الفنان محمد رمضان.

ثنائية غنائية غريبة من نوعها جمعت بين الفنان محمد رمضان والفنانة شاهيناز، والتي حملت عنوان "لوناسيين أفكركوا"، والتي تم طرحها خلال الساعات الماضية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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تفاصيل ديو محمد رمضان وشاهيناز

الأغنية من كلمات إبراهيم الجندي وإسلام شندي وألحان شريف عبادة توزيع إيهاب كولبكس، وتقول كلماتها"ليش جناح عشان تقصوه ولا عيني ازاز عشان تكسروه مفيش تيكتات شبعنا من دول بس دماغنا اعلي م السوق حوالينا فيه كلاب كتيره بتحوم ع المصلحة فـ ثانية بتقوم ع الجدعنة زميلي بتدوب الله الغالب كله مغلوب.

شاهيناز

لو ناسيين افكركوا لو سالكين اقدركوا كل اللي فى ايدي انا قدمته قولي اعملكوا ايه انا ضهري ده سندي دراعي صاحبي مين فيكم فالشدة وقف جنبي طول عمري ساندكم مين سندني لو طالوا يكلوني ينهشوا لحمي انا كنت اوفي صاحب فيهم كل اللي فى جيبي ده كان ليهم انا عمري ما فكرت اذيهم دبحوني وما صعبت عليهم لو ناسيين افكركوا لو سالكين اقدركوا كل اللي فى ايدي انا قدمته قولي اعملكوا ايه العين بالعين والبادي اظلم قابلوا اللي جاي انا مش هرحم ياللي انت جاي عمال تمرهم كل اللي جاي علي حقي يندم بعمل خير بلاقي شر نازلين عليا نم قر نفسي فـ مرة ترسو علي بر ده وقت حسابكم مافيش مفر لو ناسيين افكركوا لو سالكين اقدركوا كل اللي فى ايدي انا قدمته قولي اعملكوا ايه".