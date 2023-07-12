غموض مصير 18 قيادة فى وزارة الزراعة

تفجرت تساؤلات بين العاملين فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بسبب عدم إعادة هيكلة بعص قطاعات الوزارة وعدم إعلان نتيجة اختيار تعيين 18 وظيفة قيادية بالديوان العام للوزارة خاصة مع قرب نقل العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة .

فى عام ٢٠٢١ كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن خطة لإعادة هيكلة الوزارة تماشيا مع مواكبة التطور وتمهيدا للانتقال للعاصمة الادارية وهو ما لم يحدث.

بعدها بعام تقريبا كان هناك العديد من المطالبات البرلمانية لإعادة هيكلة وزارة الزراعة واوضح بعض البرلمانيين ان هناك قرارات وإجراءات لم تتغير بالوزارة منذ سنوات طويلة .

وفى شهر سبتمبر الماضى أعلنت وزارة الزراعة عن تعيين ١٨ وظيفة قيادية جديدة بقطاعات مختلفة وذلك وفقا لأحكام القانون 81 لسنة 2016 وهى من المجموعات النوعية للوظائف القيادية ويشترط فى شغل الوظيفة المهارات الأساسية واجتياز البرامج التدريبية التى يحددها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وقضاء مدة بينية قدرها عام على الاقل فى وظيفة من المستوى الادنى له مباشرة او قضاء مدة كلية مقدارها تسعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة. كما يشترط فى الوظيفة الحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل مع تقارير كفاية بتقدير امتياز آخر ثلاث سنوات.

إلا انه رغم مرور 10 أشهر على ذلك الإعلان لم تظهر أية نتائج له ولم يحدث تغيير فى القيادات بالوزارة واستمر عدد من رؤساء القطاعات فى مناصبهم بعد وصولهم لسن التقاعد.

وسيتم بذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتلك القيادات دون أى تطوير او إعادة هيكلة للوزارة كما تم الإعلان من قبل وذلك رغم إبلاغ العاملين بسرعة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الأسابيع المقبلة.

و من أبرز تلك الوظائف القيادية التى أعلنت عنها وزارة الزراعة مدير الإدارة العامة للمتابعة والتقييم والحد من المخاطر ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية ورئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب ورئيس قطاع الإنتاج الزراعى ورئيس قطاع الخدمات الزراعية.

كما تم الإعلان عن احتياج الوزارة لقيادات فى قطاعات الموارد البشرية ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، ومدير عام الإدارة العامة للأمن، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات ومدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفنى ومدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكترونى ومدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسى.

هناك العديد من القطاعات التى لم يتم تغييرها منذ سنوات، من أبرزها هيئة الإصلاح الزراعى وقطاعات بالوزارة كقطاع الخدمات الزراعية والثروة الحيوانية وقطاع الشئون المالية والإدارية وتعد تلك القطاعات من أبرز وأنشط قطاعات الوزارة.

وتواصلت «الوفد» مع أحد قيادات الوزارة وأكد انه لا توجد أية معلومات تخص ذلك الإعلان او نتائج عن تعيين أية قيادات جديدة بالوزارة حتى الآن.