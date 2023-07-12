وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور جامعة النهضة لمتابعة سير مبادرة «محو الأمية»

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جامعة النهضة في بني سويف لمتابعة وتنسيق سير مبادرة «محو الأمية» التي تتبناها التنسيقية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع الجامعة.

والتقى الوفد الدكتور حسام الملاحي، رئيس الجامعة، حيث تم خلال اللقاء تم متابعة ما تم من إجراءات ضمن المبادرة في قريتي «الهرم وأبو النور»، حيث اختارتهما التنسيقية كنموذج للدراسة والتحليل سعيًا للوصول بهما إلى مستوى اقتصادي ومعيشي أفضل.. وقريتي «الهرم وأبو النور» هما الأقرب لهرم ميدوم السياحي، الذي وضعته وزارة السياحة مؤخرًا على خريطة السياحة المصرية، وهو أحد المقترحات الرئيسية التي اتخذتها التنسيقية بعين الاعتبار من خلال وضع برنامج للتدريب والتطوير بالمنطقة.

جدير بالذكر، أن مبادرة «محو الأمية» التي تتبناها التنسيقية تستهدف إحياء المحورين الاقتصادي والمجتمعي، من خلال محو أمية السيدات ورفع درجات التدريب والوعي لديهن لإلحاقهن بسوق العمل، وكذلك تحويل قريتي «الهرم وأبو النور» إلى وحدات اقتصادية منتجة تساهم في رفع الاقتصاد الرسمي، وتطوير المنطقة الأثرية بهرم ميدوم وتحويلها إلى مقصد سياحي يتم إدراجها على الرحلات المنظمة للشركات السياحية.

شارك فى اللقاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلًا من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومن الأعضاء بسمة سعيد دسوقي، هند رحومة، علي حسين، لبنى خليفة، حنان جوهر، محمد طه، أسماء عبد الله.. فيما حضر اللقاء من الجامعة د. إسلام السيد أبو المكارم عضو المكتب الفني لرئيس الجامعة، ومعيد بكلية إدارة الأعمال، د. محمد خالد أبو طيرة منسق البروتوكول وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة هاجر سعد الدين عضو المكتب الفني لرئيس الجامعة وعضو التنسيقية.

كما حضر أيضا الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، كما حضر اللقاء معتز عبد الرؤوف، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار ببني سويف، أسامة ويليام، مدير عام العلاقات العامة بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار ببني سويف.