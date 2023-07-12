كشفت كلية الملك خالد العسكرية، عن شروط القبول الواجب توفرها في الطلاب الراغبين في الانضمام إليها في العام الدارسي الجديد 1445هجرياً الذي سوف ينتقل خلال الفترة القليلة المقبلة، ما جعلها تتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1445

1) أن يكون الطالب المتقدم هو سعودي الجنسية ومولود داخل المملكة، على أن يتم استثناء من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن

2) أن يكون الطالب المتقدم حسن السير والسلوك، ولم يصدر ضده أي حكم قضائي أو جنائي.

3) يكون عمر الطالب المتقدم لا يزيد عن 27 عام والتخصصات الطبية لا يزيد عن 30 عام.

4) أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الجامعية بنظام الانتظام الكلي.

كلية الملك خالد العسكرية

5) أنه في حال أن المتقدم متزوج يشترط أن تكون جنسية الزوجة سعودية.

6) الشرط السادس هو الطول لا يقل عن عن 165 سم والوزن لا يقل عن عن 52 كجم.

7) اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية الذي سيعقد في المركز الوطني للقياس واختبار القدرات العامة للتخصصات النظرية فقط.

8) أن يكون المتقدم قد أنهي فترة الامتياز بالنسبة للتخصصات الطبية.

9) حصول الطالب المتقدم على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في جميع التخصصات الصحية والطبية.

10) لا يقل المعدل التراكمي للثانوية العامة عن 80% ويكون خريج هذا العام.

11) أن يكون حاصل على 60% كحد أدنى في اختبار القدرات وكذلك الاختبار التحصيلي.

12) الحصول على شهادة الثانوية العامة العلوم الطبيعية