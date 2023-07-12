كاريزما

الأربعاء 12/يوليو/2023 - 07:22 م 7/12/2023 7:22:34 PM

مازال هناك وقت لإنقاذ الشاعر الكبير شوقى حجاب، أحد أهم الأصوات الشعرية الجادة فى زمننا، فهو يرقد حاليًا فى أحد المستشفيات. ورغم انتقاله من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية، إلا أن حالته لم تستقر بعد. وقد تلقى المستشفى تقريرًا من نقابة اتحاد كتاب مصر يفيد بأن تكلفة العلاج بلغت أربعين ألف جنيه فى العناية المركزة فقط، وأن الشركة المتعاقدة مع الاتحاد لا تستطيع أن تدفع بقيه تكاليف العلاج.

ومن هذا الموقع نطلب من معالى الوزير الإنسان الدكتور خالد عبد الغفار سرعة إنقاذ شاعرنا الكبير، فالعلاج لا يتحمل أى تأجيل خاصة مع عمره الكبير ( ٧٧) عاما؛ فهو يعانى منذ سنوات من مجموعة أمراض مثل سرطان البروستاتا، إلى جانب التهابات حادة بالكبد والكلى.

الشاعر شوقى حجاب يحتاج إلى علاج على نفقة الدولة؛ لأن طول الوقت سيتسبب فى تقاقم أزمات، فإصابته بالجلطة مؤخرا أثرت على سلامة العينين، حيث تركت عطبًا فى العصب البصرى مما أدى إلى صعوبة القراءة والكتابة ومتابعة كل ما يكتب، وهو أهم مفردات عمله ككاتب.

ولعل هذا الموضوع يفجر مجموعة من القضايا أهمها العلاج فى نقابة اتحاد كتاب مصر، والذى شهد فى السنوات الخمس الأخيرة تطورات واضحة ومخلصة تصب فى خدمة كتاب مصر. والحق يقال إنه لا يمر عام إلا ويتدخل رئيس الاتحاد ويضع بصمة جديدة تستكمل خريطه العلاج، سواء من الناحية المادية أو بضم عدد كبير من المستشفيات إلى قائمة العلاج، مثل المستشفيات العسكرية؛ وهو إنجاز كبير لابد أن نعترف به٠

كذلك لا ننسى مساعى رئيس الاتحاد الشاعر الكبير الدكتور علاء عبد الهادى فى استكمال علاج الأعضاء، سواء بالاستعانة بالعلاج على نفقة الدولة، أو تكوين لجان خاصة لعلاجهم.

أيضا لا ننسى دعم الاتحاد للمرضى من أعضائه بزيادة الرصيد المادى -طالما سمحت الظروف المحيطة بالحالات. ولعل الاستعانة بنماذج وأسماء الحالات التى شهدت ذلك كثيرة، ومن الصعب حصرها.

الشاعر الكبير شوقى حجاب هو الأخ الأصغر للشاعر الراحل سيد حجاب، شوقى أحد أعمدة الشعر الغنائي، وساهم فى كثير من أعمال المسرح الشعري، وفاز بجائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام ٢٠٢١.

نكرر طلبنا للوزير الإنسان الدكتور خالد عبد الغفار بسرعة علاجه على نفقة الدولة، ونعرف الكثير جدا من الحالات الإنسانية التى عالجها معالى وزير الصحة.

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