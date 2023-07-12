إزالة 41 حالة تعدٍّ على أراضى أملاك الدولة بالقصاصين الجديدة فى الإسماعيلية

أكد شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لحملات إزالة التعديات، والتى يتم تنفيذها فى الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجارى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التصدى بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية واسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات عليها.

وأسفرت نتائج الحملات التى نُفِّذت فى نطاق مركز ومدينة القصاصين الجديدة خلال أول وثانى أيام المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21، عن إزالة 41 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة.



وتم تنفيذ 21 حالة تعدٍّ خلال اليوم الأول، منهم 9 حالات تعدٍّ على أملاك الدولة بولاية المحافظة على مساحة 601 م، بالإضافة إلى 12 حالة تعدٍّ على أراضى ولاية الزراعة، على مساحة 1277 م، 7 قراريط و5 أسهم.

وخلال ثانى أيام المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، تم تنفيذ 20 حالة تعدٍّ خلال اليوم الثانى، منهم 5 حالات إزالة لتعدٍّ على أراضى بولاية المحافظة على مساحة 691 م. كذلك تم إزالة 4 حالات تعدٍّ على أراضى ولاية الزراعة على مساحة 407 م، 2قيراط و5 أسهم.

كما تم إزالة 10 حالات تعدٍّ على أراضى ولاية الأوقاف على مساحة 2873 م2، بالإضافة إلى 1 حالة تعدٍّ على أراضى بولاية هيئة الطرق علة مساحة 16 م2.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.