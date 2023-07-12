إطلاق اسم الراحل عبد الرحمن الأبنودي على ساحة بكورنيش قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، إن تصميم الكورنيش الجديد الذى يجرى تنفيذه شرق النيل بمدينة قنا، قـائم علـي المـزج بين الـتـراث الحضاري لمدينة قنا والطبيعة الخضراء لوادي النيل ، ومعبـرا عـن الثقافـة المحليـة لسـكـان قـنـا ويـلبـي احتياجات المجتمع المحلي.

وبيّن المحافظ، أن التصميم يستخدم الخطوط الهندسية مدعمة بمفردات الحضارة الفرعونيـة مـن خـلال استخدام الرسومات والعلامات الفرعونية ومحاكاة ساحة حتحور واعمدة معبد دندرة , وتأكيدا علي الهويـة والتفـرد فإن التصميم يوفر ساحة للثقافة والفنـون يطلق عليهـا سـاحة الابنودي نسـبةً للشاعر عبـدالرحمن الابنودي ويوكد التصميم علـي تـاريخ قنـا بواسطة محكـي تـاريخي يحتوي علـي الجـداريات وشاشات رقمية لعرض تاريخ قنا.

وعقد المحافظ، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا ، استعرض خلاله تصميم الكورنيش الجديد الذى يجرى تنفيذه شرق النيل بمدينة قنا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من المهندسين بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا و مديرية الاسكان، ومسئولى الشركة المنفذة للمشروع.

وأوضح المحافظ، أن الفكرة التصميمية لكورنيش قنا تعتمد علي تحويل الواجهة النهرية للمدينة إلى علامة مميزة علـي ضفاف النيل، ووجِهـة لسكان مدينة قنـا للتنـزه والترفيـه، مشيرا إلى أن وأضاف الداودي أن التصميم يمثل مزيجا بين العناصـر المـاديـة المصنوعة والطبيعة المرتبطة بوادي النيل الاخضر من خلال التداخل بين العناصر النباتية والارضيات او تـداخل العناصر المائية في الساحات او الامتداد بالساحات علي مياة النيل لاضفاء الجاذبية والاثارة.

واستكمل أن التصميم يوكد علـي هويـة المجتمع المحلـي وثقافته المحلية من خلال توفير معرض دائم لاهم المنتجات اليدوية والتقليدية التي تشتهر بها قنا مع توفير الساحات ومناطق التنزه والترفيه وإقامة المناسبات والاحتفالات.

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتى استمرارا لجهود المحافظة في خلق متنفسات للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين .

وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة اليومية للمشروع والإلتزام بالجدول الزمنى المقرر للتنفيذ ، وكذلك الإلتزام بالتصميم المعتمد للكورنيش .

ووضع المحافظ، حجر الأساس لمشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي بمدينة قنا، في نهاية شهر مايو الماضى، ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ الكورنيش الجديد عامين ، حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة 79 ألف متر ، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

تخصيص أرض لإنشاء إدارة أبوتشت التعليمية

وفي سياق ذي صلة، أعتمد المحافظ، قرار تخصيص 900 م2 لإنشاء مبني الإدارة التعليمية بأبو تشت بجوار المجمع الشرطي، وذلك في إطار مجهودات الدولة للإرتقاء بمنظومة التعليم ، وتوفير سبل الراحة لجميع أطراف المنظومة التعليمية.

وذكر المحافظ، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعى المحافظة جاهدة لتوفيرالأرض اللازمة لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية مما يساهم في تطوير المنظومة التعليمية .