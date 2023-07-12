شيكابالا وزيزو أساسيان في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته لمواجهة الأهلي في قمة الجولة 31 من عمر الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدًا.

ومن المقرر أن يدفع خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك بالثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد السيد "زيزو" خلال مواجهة القمة، بعدما صنعا الفارق أمام فيوتشر في الجولة الماضية، حيث نجح الفريق في العودة بالمباراة، بعدما كان خاسرًا بثنائية نظيفة، ليفوز 3/2.

ومن المتوقع أن يبدأ أوسوريو، مباراة الأهلي بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي.

الوسط: أحمد فتوح، عمرو السيسي، سيد عبد الله "نيمار"، أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري، شيكابالا.

في المقابل، يُفكر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي في بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

الوسط: أليو ديانج، أحمد قندوسي، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو.

خط الهجوم: كهربا.

وكان الأهلي قد توج بلقب المسابقة لهذا الموسم بشكل رسمي خلال الجولة الماضية، بعدما خسر بيراميدز "وصيف المسابقة" أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ينطلق لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة والنصف من مساء الغد الخميس، ومن المقرر إذاعته عبر قناة "أون تايم سبورت".

الجدير بالذكر أن الأهلي وصل للنقطة 75 في صدارة ترتيب المسابقة، ليحقق اللقب رسميًا، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث بـ 59 نقطة.