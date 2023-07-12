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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس جامعة بني سويف يستقبل مدير مشروع مركز التميز للمياه  

رئيس جامعة بني سويف يستقبل مدير مشروع مركز التميز للمياه

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف ومدير مركز المياه

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم  الدكتور عصام شعبان مدير مشروع مركز التميز للمياه  وذلك بحضور الدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم  والدكتور جمال عبدالمطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة المتميزة بين جامعة بني سويف والمركز باعتبارها مكون  رئيسي من مكونات  الاستدامة لمشروع مركز التميز  فضلا عن تعزيز الاستفادة بالحزم التدريبية التي تم إعدادها بواسطة المركز في مجال علوم المياه ومن خلال طرق التدريس الحديثة والمبتكرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة المعاونة لرفع قدراتهم العلمية وكفاءتهم وخبراتهم.

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