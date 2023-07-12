سكرتير بنى سويف يشرف على  حملة  للجنة حماية المستهلك لمتابعة الأسواق

نفذت لجنة حماية المستهلك تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد جولة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع بمدينة بني سويف وفي حضور فواز رجب نائب رئيس المدينة أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك للتأكد من توافر السلع ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري.

وخلال زيارته لعدد من الهابيرات والمحلات اطمأن السكرتير العام المساعد على توافر السلع، خصوصًا الأساسية التي تشهد إقبالاً على تداولها وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين؛ إذ لوحظ انخفاض في أسعار بعض السلع مثل الأرز، فيما تم تحرير بعض المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار منوها على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في هذا المجال، مؤكدا تكثيف الحملات التموينية الصباحية والمسائية لمنع كل صور احتكار السلع الغذائية وغيرها.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد شدد بتكثيف الحملات وضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع وحماية المستهلك من كل صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

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