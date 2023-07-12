موعد قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

تجرى قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، غدا الخميس في العاصمة الإيفوارية أبيدجان على هامش اجتماعات الجمعية العمومية العادية (كونجرس)للاتحاد الأفريقي (كاف).

حيث تبدأ القارة الأفريقية غدا الخميس رسم خارطة الطريق نحو تأهل منتخباتها إلى بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بإجراء قرعة التصفيات المؤهلة للبطولة.

موعد قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ومن المقرر أن تبدأ قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا غدا الخميس، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال من 32 إلى 48 منتخبا بداية من نسخة 2026، المقررة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حظيت القارة الأفريقية بطفرة مميزة على مستوى عدد مقاعدها في البطولة العالمية.

وبعدما اقتصر عدد مقاعد القارة بالمونديال في النسخ الماضية على 5 مقاعد بكل نسخة، منحت قرارات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن توسيع حجم المونديال فرصة ذهبية إلى منتخبات القارة بالمنافسة على 9 مقاعد مباشرة في النهائيات بخلاف مقعد آخر محتمل عن طريق ملحق عالمي.

وتشهد القرعة غدا توزيع المنتخبات الـ54 التابعة لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء بالكاف على 9 مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة.

وتجرى المنافسة في كل مجموعة بنظام دوري من دورين بين جميع فرق المجموعة لتتأهل المنتخبات الـ9 المتصدرة في النهاية إلى المونديال مباشرة.

وتخوض أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثاني في المجموعات الـ9 ملحقا فاصلا لتحديد منتخب آخر من القارة الأفريقية يخوض الملحق العالمي للمنافسة على مقعد آخر محتمل للقارة في مونديال 2026.

وقبل إجراء القرعة غدا، وزعت المنتخبات الـ54 المشاركة بالتصفيات على 6 مستويات طبقا للتصنيف الأخير الصادر عن الفيفا، لتضم كل مجموعة في القرعة غدا منتخبا واحدا من كل مستوى.

وتأتي منتخبات المغرب والسنغال وتونس والجزائر ومصر ونيجيريا والكاميرون ومالي وكوت ديفوار في المستوى الأول.

كاف يعلن مواعيد الجولات لتصفيات أفريقيا لمونديال 2026

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” عن مواعيد الجولات الـ10 للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، وتبدأ بالجولتين الأولى والثانية، بين 13 و21 نوفمبر المقبل، وتختتم بالجولتين التاسعة والعاشرة، المقررتين من 6 إلى 14 أكتوبر 2025، فيما تقام فعاليات الملحق الأفريقي من 10 إلى 18 نوفمبر 2025، وتقام فعاليات الملحق العالمي في مارس 2026.