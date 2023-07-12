كاف يحدد مواعيد قيد اللاعبين للموسم الأفريقي الجديد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ”، مساء اليوم الأربعاء، عن فترات قيد اللاعبين المققر مشاركتهم في المسابقات القارية للموسم الجديد 2023-2024.

ووفقا لخطاب "كاف " المرسل للاتحادات الأهلية، جاءت مواعيد القيد في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية بالموسم الجديد، كالتالي:

- الفترة الأولى من 1 إلى 31 يوليو الجاري، للاعبين المؤهلين لخوض الدور التمهيدي.

ولن يسمح باستبدال اللاعبين بعد هذه الفترة سوى خلال الانتقالات الشتوية.

- الفترة الثانية من 1 إلى 30 أغسطس المقبل، للاعبين المؤهلين لخوض الدور التمهيدي الثاني من البطولات الأفريقية.

- الفترة الثالثة من 1 إلى 30 سبتمبر المقبل، للاعبين المؤهلين لخوض مرحلة المجموعات من بطولات أفريقيا.

- فترة قيد إضافية من 1 إلى 31 يناير، بحد أقصى 7 لاعبين يمكن إضافتهم، مع إمكانية استبدال 4 لاعبين، لم يشاركوا في بطولات أفريقيا للموسم ذاته.

وذلك يعني أنه في حال قرر أي فريق استبدال الـ 4 لاعبين يمكنه إضافة 3 لاعبين فقط للقائمة القارية في يناير.

يذكر أن كشف الإعلامي محمد سعيد عن قرار صادم مرتقب لنادي الزمالك، من المقرر أن يتخذه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف ” بشأن بطولة كأس الكونفدرالية.

وكتب محمد سعيد الإعلامي بقناة الاهلي عبر صفحته الرسمية على “تويتر”:” بعد فترة إلغاء كأس الكونفدرالية “، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية.

وتعد بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية هي التي يستعد الزمالك للمشاركة فيها الموسم المقبل 2023-2024، بعدما ضمن أحد المركزين الثالث أو الرابع في بطولة الدوري الممتاز للنسخة الجارية.

ولم يكشف محمد سعيد الإعلامي بقناة الاهلي الفضائية أي تفاصيل عن الأمر حتى الآن، سواء هل سيتم إلغاء البطولة من الموسم المقبل 2023-2024 الذي سيشهد مشاركة الزمالك وفيوتشر، خاصة وأنه تحدد أغلب الأندية التي تشارك فيها بعد انتهاء الكثير من الدوريات، أم يكون مجرد مقترح سوف يدرسه الاتحاد الأفريقي في اجتماعه القادم.

المشاركات المصرية في البطولات الأفريقية

وتحدد الرباعي المصري الذي يشارك في البطولات الأفريقية بعد اقتراب مسابقة الدوري الممتاز على النهاية، حيث يشارك الاهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل فيوتشر والزمالك للكونفدرالية.