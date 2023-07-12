فرج عامر يحمل كل عضو بسموحة 6 آلاف جنيه للإصلاح الزراعي

في واحدة من أغرب وأعجب القرارات الإدارية، في ظل التخبط الإداري العنيف الذي يعيشه نادي سموحة تحت رئاسة المهندس فرج عامر، قرر رئيس النادي تحميل أعضاء الجمعية العمومية مبلغ بقيمة 6 آلاف جنيه يسددها كل منهم لحساب النادي وتسدد إلى الإصلاح الزراعي لحل مشكلة النادي مع الهيئة والبالغة أكثر من 120 مليون جنيه.

أعضاء نادي سموحة يتحملون نفقات الاصلاح الزراعي

وعلى الرغم من أن مشكلة النادي مع الإصلاح الزراعي لا تخص الأعضاء بأي حال من الأحوال بعد تسديدهم لقيمة الاشتراك بالنادي وكذلك سداد تجديد العضوية سنويا، إلا أن فرج عامر قرر تحميلهم كذلك تلك الأزمة ليسددها الأعضاء من أموالهم.

وقرر رئيس النادي إضافة مبلغ قيمته 500 جنيه على كل عضو عند تجديد الاشتراك السنوي، ويستمر تسديد ذلك المبلغ لمدة 12 سنة متتالية، ليصل مجموع ما يدفعه العضو الواحد 6 آلاف جنيه.

وعلى الرغم من قرار فرج عامر إلا أن الأخير لم يتوصل إلى اتفاق مع الإصلاح الزراعي بشأن حل الأزمة نهائيا، ولكنه قرر جمع المبالغ المالية ليضعها تحت حساب تلك الأزمة، رغم أن المجلس السابق لسموحة برئاسة وليد عرفات سدد 5 ملايين جنيه تحت تصرف الإصلاح الزراعي من ميزانية النادي دون تحميل الأعضاء أي أعباء مالية إضافية.

وفي سياق أخر طلب مسئولو نادى سموحة، من إدارة النادى الأهلى استمرار الثنائى مصطفى سعد ميسى ومحمد مغربى مع الفريق السكندرى فى الموسم المقبل، بعد المستويات المميزة التى ظهرا عليها فى هذا الموسم.

وينتظر سموحة قرار الأهلى فى استمرار الثنائى مع الفريق فى الموسم المقبل بناء على طلب أحمد سامى المدير الفنى للفريق السكندرى، الذى يسعى لبناء فريق قوى يحتل مركزا متقدما في الجدول.

وأكد أحمد سامى المدير الفني لنادي سموحة، أنه طالب باستمرار مصطفى سعد ميسى ومحمد مغربى مع سموحة في الموسم المقبل، لما يتمتعان من قدرات فنية مميزة ستفيد الفريق، وأن حسام حسن مهاجم الفريق مستمر مع الفريق وتم ضمه من الأهلي بشكل نهائي.

وأوضح أحمد سامى أنه مستمر مع سموحة وسيعمل على ضم صفقات مميزة، بعد معاناة الفريق من نواقص عديدة أبرزها مركز المهاجم فضلا عن وجود لاعبين فقط بمركز الوسط المدافع.

ونجح فريق سموحة فى الفوز على نظيره إنبى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما، ضمن إطار منافسات الجولة الثلاثة والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز، أحرز هدفي سموحة كل من صديق كالابا ومصطفى سعد، فيما أحرز هدف إنبي أحمد أمين قفة.