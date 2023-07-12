لمدة يومين.. صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية الكرنك بأبوتشت

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية الكرنك التابعة لإدارة ابوتشت الصحية، وذلك علي مدار اليوم وغدا الخميس 13 يوليو، وذلك في إطار خطة الدولة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، وحرص من مديرية الشؤن الصحية بقنا علي ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلي جميع القري بمراكز محافظة قنا.

وأكد راجي، أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين .

وكانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، قد أعلنت عن قبول دفعة جديدة بالمدارس الفنية للتمريض للحاصلين علي الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023 ( بنين ، بنات ) بحد ادنى للمجموع 270 درجة وذلك بمدارس ( قنا – قوص – نقادة – دشنا – الوقف – نجع حمادي – فرشوط – أبو تشت ) .

و قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه نظرا لما تتطلبه الدراسة بمدارس التمريض من مواد طبية وثقافية تعادل مواد الثانوية العامة ، فقد حددت المديرية بعض الشروط الخاصة بقبول الطلاب وهى :

1- أن يكون الطالب أو الطالبة مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك.

2- أن يكون الطالب أو الطالبة حاصل على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الحديـث لنفس العام ( الشهادة الإعدادية - مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية ) للعام الدراسي ۲۰۲۳ بحد أدني ۲۷۰ درجة (مائتان وسبعون درجه ) من الدرجـة النهـائية البالغة ٢٨٠ درجـة ( مائتان وثمانون درجة )

3- مدة الدراسة ثلاثة سنوات بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض يعقبها دراسة إجبارية لمدة عامين بالمعهد الفني الصحي

4- مدرسة أبو تشت يتم النزول بالمجموع إلـى ٢٦٥ درجـه في حالة عـدم الإقبال

5- أن يكون الطالب أو الطالبة من أبناء محافظة قنا ونفس المركز الحاصل منه على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي ۲۰۲۳

6- فى حالة عدم حصول الطالب أو الطالبة على شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى (من الصف الأول الابتدائى إلى الصف الثانى الإعدادى) من محافظة قنا والحصول على الصف الثالث الاعدادى فقط من محافظة قنا ، فعليه إحضار الشهادة الإعدادية الحاصل عليها من محافظة قنا مع ما يفيد من المستندات الآتية : (بطاقة الرقم القومى للوالد أو الوالدة من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق عامين على الأقل قبل الإعلان - شهادة ميلاد الطالب او الطالبة).

7- يتم القبول لأعلى المجاميع للطلاب المتقدمين ، ومن ثم يتم تحديد الحد الأدنى للقبول للملتحقين بعد الانتهاء من أعمال التنسيق وكافة الاختبارات اللازمة والكشف الطبى ولكل مدرسة على حده .

8- السن لا يزيد عن 18 عاما في 1/10/2023

9- عدم جواز نقل الطالب أو الطالبة من محافظة إلى أخرى أو من مدرسة إلى أخرى طوال فترة الدراسة.

10- ألا يقل طول الطالب أو الطالبة عن 150 سم مع تناسق الطول والوزن.

11- أن يكون الطالب أو الطالبة خالى من العيوب الخلقية وحسن المظهر مع سلامة النطق.

12- ضرورة اجتياز الطالب أو الطالبة لاختبار الإملاء فى اللغة العربية واختبار الإملاء فى اللغة الانجليزية ويشترط الحصول على 7 درجات كحد أدنى من الدرجة النهائية البالغة 10 درجات فى كل منهما لاجتياز الاختبار.

13- لا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبول الا بعد اجتياز كشف الهيئة ويشمل :اختبار نفسی – حاسب الى – لباقة – سرعة الرد الفعل- حسن المظهر - معلومات عامة – خلوه من العيوب الخلقية ـ سلامـة النطق- قـوة الملاحظة - مهارات التواصل – التناسق بيـن الطـول والـوزن ) بواسطة اللجنة المشكلة.

14- ضرورة اجتياز الطالب أو الطالبة الكشف الطبي واختبار المخدرات بواسطة القومسيون الطبي.

15- لا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبول إلا بعد اجتياز كل الاختبارات السابقة واعلان النتيجة رسميا .

16- يتم القبول طبقا لأعلى المجاميع وحسب كثافة الفصول المحددة بواسطة وزارة الصحة والسكان.

17- يتم توقيع الإقرارات المرفقة بملف التقديم بواسطة ولي أمر الطالب أو الطالبة ذاتها أذا لزم الأمر .

18- وحرصا على عدم حدوث تجمعات يتم استلام الملفات للعام الدراسی ۲۰۲۳ / ٢٠٢٤ علي مرحلتين :

أولا : الحاصلين على مجموع من 280 درجة إلى 275 درجة ، من يوم الأحد 16 يوليو 2023 إلى يوم الأثنين 17 يوليو 2023.

ثانيا : الحاصلين على مجموع من 274 درجة إلى 270 درجة ، من يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 إلى يوم الاربعاء 19 يوليو 2023.

ثالثا : يوم الخميس 20 يوليو 2023 للمتخلفين عن المواعيد السابقة

19- يتم سحب وتقديم الملفات عن طرق ولى الأمر أو الطالب أو الطالبة والتقديم للمدرسة التابع لها المركز الحاصل الطالب أو الطالبة منه على الشهادة الإعدادية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، أن المستندات المطلوبة للتقديم تتضمن ( شهادة الميلاد أصل + صورة ضوئية منها - أصل الشهادة الإعدادية + 2 صورة ضوئية منها - صورة ضوئية من الشهادة الابتدائية ومستخرج رسمي منها- عدد 10 صور شخصية حديثة - بيان نجاح من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب أو الطالبة – صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر .

فيما أشارت الدكتورة نرمين دنقل مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة إلي إستعدادات مدارس التمريض التابعة للمديرية لعقد الإمتحانات للمتقدمين وفق القواعد المذكورة وفي المواعيد المذكورة مؤكدة علي ضرورة إلتزام المتقدمين بتعليمات الوقاية وإرتداء الكمامات وعدم التذاحم وقت تقديم الأوراق.