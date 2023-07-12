علماء يبتكرون طريقة لاستخراج أقوى المسكنات من مخلفات الورق

تمكن فريق طبي من ابتكار طريقة لصنع أقوى انواع المسكنات من مخلفات ونفايات صناعة الورق، بالاعتماد على مركب كيميائي موجود في أشجار الصنوبر.

الابتكار الجديد ينتج أكثر مسكنات الألم شيوعاً وهم "إيبوبروفين" و"الأسيتامينوفين" المعروف باسم "باراسيتامول"، وهذا المركب المستخرج من نفايات الورق يطلق عليه اسم "بيتا بينين"، وهو يأتي من زيت "التربنتين".

وتمكن الباحثون من صنع العديد من المواد الكيميائية المفيدة الأخرى من زيت "التربنتين"، بما في ذلك تلك التي يمكن تطويرها إلى منتجات التنظيف وأدوية مرضى الربو وعقاقير، حاصرات بيتا التي تستخدم لمعالجة حالات معينة من أمراض ضغط الدم المرتفع.

الابتكار يعتمد على ما يُعرف بـ"تفاعلات التدفق المستمر"، لأن التفاعلات الكيميائية تحدث باستمرار وليس على دفعات، وتعمل مثل حزام ناقل للمواد الكيميائية.

ويعمل الفريق الطبي على الأبحاث التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير قبل الاستفادة منها بشكل تجاري، وهي قد تكون أكثر تكلفة من أساليب الصناعة التي تعتمد على النفط الخام.

يذكر أن أغلب الأدوية كيميائية الشائعة مصدرها هو النفط الخام، وهي حالة يجب تغييرها من أجل تخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يساهم في رفع مستويات التلوث البيئي، وزيادة مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.