الاسماعيلية تكثف حملاتها التموينية لضبط الأسواق والأسعار

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‎وأسفرت الحملات عن تحرير 106 محضرًا تموينيًا متنوعًا، فى مجال الرقابة على المحال التجارية، كانت عبارة عن 12 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 16 محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية.

‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد 3 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد 14 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 15 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 31 محضر عدم نظافة أدوات العجن، وعدد 11 محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرين لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر توقف عن الإنتاج.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري