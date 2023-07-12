رفع 700 طن مخلفات وقمامة وتمهيد الشوارع خلال حملات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إننا نعمل على توفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين، وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة من بينها شن حملات للنظافة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرفع القمامة وإزالة المخلفات من الشوارع والميادين، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، مشيراً إلى رفع 700 طن مخلفات وقمامة وتسوية وتمهيد طرق وشوارع خلال حملات نظافة بـ 6 مراكز.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والقوصية وابوتيج وصدفا وساحل سليم والبداري عدة حملات نظافة مكبرة لشفط الأتربة من جانبي الطرق باستخدام سيارات الكنس الآلي ورفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى أماكن المخصصة لها بعيدة عن الكتلة السكنية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وهو ما أسفر عن رفع حوالي 700 طن مخلفات خلال يوم واحد من الحملات في 6 مراكز والقرى التابعة لها وذلك حفاظاً علي نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض فضلاً عن تمهيد وتسوية الطرق والشوارع ببعض القرى والمراكز خاصة غير المرصوفة منها لتيسير حركة النقل والانتقال للمواطنين ؛ وذلك تحت إشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى التابعة وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز.