العجوز مديرا فنياً لبورفؤاد بعد الصعود لدوري القسم الثاني

أعلن نادي بورفؤاد، مساء اليوم الأربعاء، عن تعيين أحمد العجوز مدير الكرة باللإسماعيلي، مدرباً لفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي.

تعيين العجوز مديراً فنياً لبورفؤاد

وتم تعيين العجوز مديرًا فنيًا للفريق الأول بنادي بورفؤاد عقب الجلسة التي جمعته مساء أمس بمسئولي نادي بورفؤاد والتي انتهت بتوقيع العجوز على عقود تولي القيادة الفنية للفريق في دوري القسم الثاني .

و نجح العجوز في انتشال كهرباء الإسماعيلية من الهبوط للقسم الثالث قبل أن يتولي إدارة الكرة بالنادي الإسماعيلي لينجح في الإبقاء على الإسماعيلي بالدوري ليعلن بعدها الرحيل وتولي قيادة بورفؤاد فنيا بالقسم الثاني.

وسيقود العجوز بورفؤاد للمشاركة في دوري الدرجة الثانية ب والمعادل للقسم الثالث بعد أن أنهى دوري الدرجة الثالثة في المركز الثاني بمجموعته.

طرق الصاوي بدأ دوري الموسم الماضي في القيادة الفنية لبورفؤاد قبل أن يتولى أحمد الزير قيادة الفريق خلفا له.

وأسهم العجوز في استمرار الإسماعيلي بالدوري الممتاز في الموسم الحالي.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ 14 في الدوري برصيد 37 نقطة بعد الفوز على الداخلية في الجولة الماضية.

وكان بورفؤاد قد صعد إلى دوري القسم الثاني بعد أن احتل المركز الثاني بالمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث والتي حسم المريخ صدارتها.

يذكر أن أكد أحمد العجوز مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، أنه سعيد بالفوز على الداخلية وبقاء الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز، موجها التهئنة لجماهير ناديه واللاعبين والجهاز الفني بعد الحصول على النقاط الثلاث.

وقال العجوز في تصريحات: "الإسماعيلي نادٍ كبير، وسنعمل على بناء فريق جيد خلال الموسم المقبل، وأشكر جماهيرنا التي دعمت وساندت الفريق في لقاء الداخلية، واللاعبين قدموا جهدا كبيرا، وأشكر اللجنة المؤقتة للنادي التي تولت المسئولية، وكذلك الجهاز الفني للفريق".

وأضاف: "اتيحت لنا عدة فرص كثيرة امام الداخلية، ورغم ذلك المنافس أيضا له عدة فرص، وفي النهاية حققنا الفوز على فريق جيد، وليس هناك مكان لأصحاب المصالح في الإسماعيلي خلال المرحلة المقبلة".

وواصل: "طالبنا اللاعبين بالالتزام بالنظام الذي وضعه الجهاز الفني، وبالتالي على الثنائي محمد حسن وأحمد محسن أن يتحملوا نتيجة ما قاموا به، ليس لدينا أي مشكلة مع أي لاعب، لكن نريد من اللاعبين احترام الكيان والنظام الذي وضعناه، واستبعاد اللاعبان قرار تربوي".