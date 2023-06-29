بوتين يخطف قلوب المسلمين بعد احتضانه المصحف وإشادته بالإسلام (فيديو)

الغضب الذي أثاره حرق المصحف في السويد لدى المسلمين قابله إعجاب وتعاطف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد احتضانه القرآن في زيارته لمدينة دربند الروسية



وموقف بوتين وإشادته بالمسلمين جعل الكثيرون على مواقع التواصل يستحضرون فيديوهات سابقة أشاد فيها الرئيس الروسي بآيات القرآن الكريم واستشهد بها.

بوتين يستشهد بآيات من القرآن الكريم

ففي عام 2019 خلال لقاء بوتين مع الرئيس الإيراني روحاني والتركي أردوغان، استشهد بوتين مرتين بآيات من القرآن الكريم تعليقا على هجوم طائرات دون طيار على مصافي النفط السعودية حيث قال بوتين: "لا يسعني إلا أن أتذكر سطور من القرآن الكريم: اذكروا رحمة الله. لقد كنتم أعداء في يوم من الأيام، وأصلح الله قلوبكم وجعلكم إخوة. وهنا أعتقد أن هذا ما يجب أن ننطلق منه، موضحا أن أي انقسام بين الناس يؤدي الى صراعات يجب ان يسير جانبا".

وفي هذا الجزء استشهد بوتين بالآية الكريمة من سورة آل عمران: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم ، إذ كنتم أعداء ، فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا".

وأكمل الرئيس بوتين حديثه في هذا السياق قائلا: ""بالمناسبة، القرآن الكريم يتحدث عن عدم ارتكاب أي نوع من أنواع العنف، باستثناء حماية الشعب والبلد".

كما استشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بآيات من القرآن خلال اجتماع مع ممثلي الجمعيات الدينية، حيث قرأ آيات من سورة الشورى - الآية 23 قائلا: "ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ".

كما ظهر خلال حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ممثلي الجمعيات نسخة من القرآن الكريم على مكتبه.

شاهد الفيديو من هنا

وشهد الأيام الماضية ردود فعل عالمية اجتاحت العالم الإسلامي بعد أن قام شخص يدعي داس سلوان موميكا 37 عاما عراقي الجنسية، هرب من بلاده قبل سنوات إلى السويد، بإحراق وتمزيق نسخة من المصحف الشريف في السويد أمام المسجد الكبير في ستوكهولم صباح الأربعاء أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك.

فيما أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف خارج مسجد ستوكهولم، تزامنا مع بدء عيد الأضحى.

مصر

اعربت مصر عن «بالغ إدانتها لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف» مؤكدة أنه «فعل يتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته، ويؤجج من مشاعر الكراهية بين الشعوب».

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، عن «بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إحراق المصحف الشريف وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم ازدراء الأديان مؤخرًا في بعض الدول الأوروبية، مؤكدةً رفضها التام لكافة الممارسات البغيضة التي تمس الثوابت والمعتقدات الدينية للمسلمين».

كما شددت مصر على مسؤولية الدول في منع دعوات التحريض وجرائم الكراهية، ووقف تلك الممارسات التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المجتمعات، مؤكدةً ضرورة إعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب.

الأزهر الشريف

ودعا الأزهر الشريف حكومات الدول الإسلامية والعربية لـ«اتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، والتي تحمل إجرامًا وتطرفًا تجاه المقدسات الإسلامية»،

كما دعا الأزهر الشريف «جميع الشعوب الإسلامية والعربية وأصحاب الضمير الحي إلى تجديد مقاطعة المنتجات السويدية، بعد تكرار الانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف الشريف والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة».

جامعة الدول العربية

كما أدانت جامعة الدول العربية الممارسة البغيضة التي تمس الثوابت والمعتقدات الدينية للمسلمين.

كما أدان أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرفين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال أبوالغيط- في بيان له اليوم الخميس- «إن مسئولية الحكومات ليست تشجيع التطرف أو التساهل مع من يروجون أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا، وإنما مواجهة هذه التوجهات بحزم»، مؤكدا أن ازدراء عقائد الآخرين ليس من حرية التعبير في شيء.