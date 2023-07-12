تداول 16 ألف طن بضائع و 646 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة و646 شاحنةبضائع و 580 سيارة وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و365 شاحنةبضائع و548 سيارة بيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع عامةومتنوعة، و281 شاحنة بضائع و32 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم، لأستقبال ثلاث سفن و هى امل والقاهرة و بوسيدون اكسبريس واستقبل الميناء بالأمس سفينتين القاهرة والحرية2، كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1250 طن بضائع عامة ومتنوعةو و 145 شاحنة بضائع ويشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة . و يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينتين sea wave1 وعلي متنها 415سيارة بوزن 830 طن قادمة من جدة و لوتس وعلى متنها 5500 طن ردة قادمة من عدن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3200 راكبا بموانيها .