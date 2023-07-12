الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ثلوج في جوهانسبرج لأول مرة منذ 10 سنوات

بوابة الوفد الإلكترونية

تساقطت الثلوج وانخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا لأول مرة منذ 10 سنوات. 

حذَّرت خدمات الأرصاد الجوية من إغلاق محتمل للطرق ودرجات حرارة شديدة البرودة فيما لم تتعرض المدينة لمثل هذا الطقس، التي تقع على ارتفاع يزيد عن 1700 متر، ومع ذلك لا يزال هطول الثلوج نادرا، وكانت آخر مرة شوهد فيها تساقط للثلوج في عام 2012.

 

 وشددت خدمة الأرصاد الجوية في جنوب أفريقيا من أن درجات الحرارة الجليدية تشكل خطرًا على المواطنين بينما تتجاوز طلبات التدفئة المتزايدة إمدادات الكهرباء مع استمرار شتاء جنوب أفريقيا في يوليو وأغسطس. وقال فرانسوا إنجلبريخت أستاذ علم المناخ بجامعة ويتواترسراند: إن الثلوج تتساقط في جوهانسبرغ بالمتوسط مرة كل خمس سنوات​​، مع تساقط كثيف للثلوج مثل تلك التي شوهدت أمس الأول مرة كل 10 إلى 20 عاما.

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