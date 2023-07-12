جامعة سوهاج تحصد المركز الثانى فى مشروع محو الأمية

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعه سوهاج عن حصول الجامعة على المركز الثاني في مجال محو الأمية علي مستوي الجامعات المصرية.

جاء ذلك بعد محو أمية ١٣٨٤٧ دارس وفقًا لنتائج دورة ابريل عام ٢٠٢٣، جاء ذلك يبيان إنجاز الجامعات الحكومية عن دورة أبريل ٢٠٢٣ الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالهيئة العامة لتعليم الكبار.

مواصلة إنجازات جامعة سوهاج

وأكد رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تواصل إنجازاتها المتميزة في مجال محو الأمية، تنفيذاً لمسؤوليتها نحو المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية منذ عام ٢٠١٤ وفِي إطار الإسهام في التنمية المستدامة، والتي يأتي على رأس أولوياتها الاهتمام بالعنصر البشري ومواكبة التطور المتلاحق في جميع المجالات.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن إدارة الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية لمحو الأمية في المجتمع المحيط من حصر أعداد الأميين في المراكز والقرى والنجوع، عقد الندوات التثقيفية التوعوية داخل الجامعة وخارجها، وذلك بالتعاون مع مركز تعليم الكبار والمشاركة في الفعاليات الثقافية والمنتديات واللقاءات والمؤتمرات وورش العمل في مجال محو الأمية، وعقد دورات تدريبية لطلاب الجامعة بالتعاون مع فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتقديم حوافز للطلاب المتميزين المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية من أجل تحفيزهم لمواصلة الجهود لتحرير المواطنين من الأمية.