الأسبوع الثقافي للأوقاف يناقش "مخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال"‎

أقيمت فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الثلاثاء ١١ يونيه2023م، حيث تم مناقشة قضية: "مخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال" بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

الإدمان الإلكتروني نوع من أنواع الاضطرابات التي يعاني منها بعض الأطفال

وقد أكد العلماء أن الإدمان الإلكتروني نوع من أنواع الاضطرابات التي يعاني منها بعض الأطفال، وأنه آفة تعصف بعقول الأطفال وتدمر طاقاتهم وقدراتهم وتسلب أرواحهم، ويؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية والعقلية للطفل، كما يؤدي إلى الانحراف والسلوكيات الخاطئة، مما يقتضي تعاون المجتمع لترشيد تعرض النشء والشباب للأجهزة الإلكترونية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز اكتشاف المواهب ورعايتها، بما يتيح للنشء توزيع الوقت واستثماره بطريقة فعالة وآمنة بعيدًا عن الإدمان الإلكتروني.

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية‎:‎

‏1-‏‎ ‎‏ ففي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الهدى والنور.‎

‏2-‏‎ ‎وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور.

‏3-‏‎ ‎وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأمناء.‎

‏4-‏‎ ‎وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المحطة.‎

‏5-‏‎ ‎‏ وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفاروق.‎

‏6-‏‎ ‎وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الهدى.‎

‏7-‏‎ ‎وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة.‎

‏8-‏‎ ‎وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القرية بسرابيوم.‎

9-‏‎ ‎وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التنعيم.‎

‏10-‏‎ ‎وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور.‎

‏11-‏‎ ‎وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العمري‎.‎

‏12-‏‎ ‎وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ابن النفيس.‎

‏13-‏‎ ‎وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاجة.‎

‏14-‏‎ ‎وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيد أحمد البدوي.‎

‏15-‏‎ ‎وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القصبجي.‎

‏16-‏‎ ‎وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر.‎

‏17-‏‎ ‎وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مركز الفتح.‎

‏18-‏‎ ‎وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المطار.‎

‏19-‏‎ ‎وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشرقي.‎

‏20-‏‎ ‎وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العمرة.‎

‏21-‏‎ ‎وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السادات.‎

‏22-‏‎ ‎وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

‏23-‏‎ ‎وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العارف بالله.‎

‏24-‏‎ ‎وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

‏25-‏‎ ‎وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد جلس المدينة.‎

‏26-‏‎ ‎وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السراج المنير.

‏27-‏‎ ‎وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه).‏