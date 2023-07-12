عاجل
عاجل.. موجة حر شديدة تضرب البلاد ودرجات الحرارة تتخطى الـ 45 القبة الحرارية تضرب مصر و6 دول.. تحذيرات شديدة وزير النقل: قريبًا تشغيل تجريبي مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية طراز (  RFI- 260)
الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أهمية مؤتمر قمة دول جوار السودان بالقاهرة

قمة دول جوار السودان
قمة دول جوار السودان

قال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مؤتمر قمة دول جوار السودان الذي تستضيفه مصر غدًا الخميس شديد الاهمية وذلك لانهاء الازمة السودانية بما يتوزاى مع المبادرات المصرية الاخرى.

txt

أمريكا تتعهد بمعاقبة طرفي النزاع في السودان

قمة دول جوار السودان 

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن قمة دول جوار السودان تعبرعن الاهتمام العربي بالازمة السودانية نظرا لان الامن القومي المصري مرتبط بالامن القومي العربي، لذلك تسعى دول جوار للحفاظ على كيان الدولة ووحدة الشعب السوداني والسعي لايجاد حلول للمشكلات التي تواجهه منها تحديات المياه والغذاء، لافتًا إلى أن التطورات الخطيرة التي تشهدها السودان تؤثر على الدولة وتهدد أيضًا دول الجوار. 

الدكتور اكرام بدر الدين 

المجتمع الدولي 

وأعرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أمله في أن يسفر الاجتماع عن نتائج يتم التوافق عليها ومحاولة التوصل إلى قرارات حول القضايا التي تخدم الازمة السودانية وتقدم مقترحات للمجتمع الدولي والامم المتحدة لمزيد من المساعدات لدعم السودان في النواحي الانسانية، والاسهام في حفظ السلم والامن لنزع فتيل الصراع في السودان.

الصراع  في السودان 

وتنطلق فعاليات مؤتمر قمة دول الجوار غدًا الخميس والذي  تستضيفه مصر ، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، وأيضًا لاتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل

مواد متعلقة

أمريكا تتعهد بمعاقبة طرفي النزاع في السودان

سفير فرنسا يؤكد أهمية قمة دول جوار السودان التي تستضيفها مصر

مصر تستضيف قمة لحقن الدماء في السودان (شاهد)

السودان.. خطة لحل الأزمة في 6 خطوات

اشتباكات عنيفة فى السودان

رهان فى السودان!
الجريدة الورقية