أهمية مؤتمر قمة دول جوار السودان بالقاهرة

قال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مؤتمر قمة دول جوار السودان الذي تستضيفه مصر غدًا الخميس شديد الاهمية وذلك لانهاء الازمة السودانية بما يتوزاى مع المبادرات المصرية الاخرى.

قمة دول جوار السودان

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن قمة دول جوار السودان تعبرعن الاهتمام العربي بالازمة السودانية نظرا لان الامن القومي المصري مرتبط بالامن القومي العربي، لذلك تسعى دول جوار للحفاظ على كيان الدولة ووحدة الشعب السوداني والسعي لايجاد حلول للمشكلات التي تواجهه منها تحديات المياه والغذاء، لافتًا إلى أن التطورات الخطيرة التي تشهدها السودان تؤثر على الدولة وتهدد أيضًا دول الجوار.

الدكتور اكرام بدر الدين

المجتمع الدولي

وأعرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أمله في أن يسفر الاجتماع عن نتائج يتم التوافق عليها ومحاولة التوصل إلى قرارات حول القضايا التي تخدم الازمة السودانية وتقدم مقترحات للمجتمع الدولي والامم المتحدة لمزيد من المساعدات لدعم السودان في النواحي الانسانية، والاسهام في حفظ السلم والامن لنزع فتيل الصراع في السودان.

الصراع في السودان

وتنطلق فعاليات مؤتمر قمة دول الجوار غدًا الخميس والذي تستضيفه مصر ، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، وأيضًا لاتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل