أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 يوليه 2023 في مصر في بداية التعاملات الصباحية ، وانخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب

وتقدم بوابة الوفد قائمة بأسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 يوليه 2023

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1450 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1864 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 إلى 2175 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2486 جنيها للجرام.

بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 17400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

انخفاض الذهب عالميًا

فيما سجل سعر الذهب عالميا نحو 1934 دولارا للأونصة في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 2.5 دولار، وبنسبة 0.13% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويشير الخبراء إلى أن أسعار الذهب تشهد محاولات جادة لاختراق منطقة المقاومة السعرية التي أجبرتها على التداول تحتها لأكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك بعد الدعم الكبير الذي حصل عليه المعدن النفيس من جراء انخفاض حاد في مستويات الدولار الأمريكي بسبب التوقعات أن الفيدرالي الأمريكي اقترب من انهاء دورة رفع أسعار الفائدة.