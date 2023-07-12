السعودية.. موعد صرف الدعم السكني لشهر يوليو2023

السعودية.. يكثف المواطنون في المملكة العربية السعودية البحث عن موعد صرف الدعم السكني لشهر يوليو2023، وهو الدعم المقدم من قبل الحكومة لمساعدة الأسر المستحقة للدعم، بغية التمتمع بحياة كريمة، حيث يعد الدعم السكني هو واحدًا من البرامج الاجتماعية الهامة التي توفرها وزارة الإسكان من أجل توفير المسكن الملائم للمواطنين الأكثر احتياجًا داخل كل مدينة سعودية.

الفئات المستحقة للدعم السكني السعودي

- ابن أو بنت مجهول الأبوين ولم يتجاوز سن 25 عامًا.

- من تجاوز عمره 25 سنة ولديه مرض مستعصي مقعد أو إعاقة بناء على تقاير طبية.

- كل مواطن تجاوز سن 25 عامًا ولم يتزوج.

- المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان، أو الأرملة.

- ابن أو بنت توفي عنهما الأبوان ولم يتجاوز سن 25 عامًا.

شروط الحصول على الدعم السكني

- أن يكون مقيم إقامة دائمة في السعودية.

- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- أن يزيد العمر على ٢٥ عامًا.

- ألا يكون المتقدم له منزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.

- ألا يكون لديه دخل يكفى لشراء سكن.

- ألا تمتلك الأسرة أكثر من ثلاثة سيارات بهدف الاستخدام الشخصي.

- ألا يكون قد حصل على دعم سكنى من الحكومة

صرف الدعم السكني لشهر يوليو

ويتم صرف الدعم السكني لشهر يوليو2023، وفقًا لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ابتداءً من 24 يوليو 2023، ويمكن للأرامل أن تكون مستحقة لهذا الدعم بشكل كامل، بشرط أن تستوفي شروط الاستحقاق، مثل الحصول على الجنسية السعودية وعدم امتلاك مسكن آخر.