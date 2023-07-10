مؤشر أسوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي خلال تعاملات جلسة،اليوم الاثنين، منخفضًا بنحو 22.42 نقطة ليصل الى مستوى 11586.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال سعودي.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 474 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية، عذيب للاتصالات، والسعودي الألماني الصحية، والفخارية، ومرافق، ونادك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، والمتحدة للتأمين، والمطاحن الأولى، وحلواني إخواني الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.06% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية، الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، وأمريكانا ، والكيميائية، الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات مرافق، والراجحي، والأهلي، ولوبريف ، وعذيب للاتصالات الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الاثنين، مرتفعًا بنحو 62.61 نقطة ليقفل عند مستوى 23692.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 51 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 3 ملايين سهم.

مؤشر بورصة قطر ينخفض 1.62 %

بورصة قطر

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بواقع 166.80 نقطة، أي بنسبة 1.62 % ليصل إلى مستوى 10 آلاف و104.09 نقاط.

وتم خلال الجلسة تداول 134 مليونًا و35 ألفًا و984 سهمًا، بقيمة 432 مليونًا و891 ألفًا و859.048 ريالًا، نتيجة تنفيذ 16838 صفقة في جميع القطاعات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 55 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 149ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 46ر2 % ليبلغ مستوى 13ر16963 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 33ر4 % ليبلغ مستوى 25ر3374 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 96ر3 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 5009 نقاط.