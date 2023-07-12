أطفال لبنان يعملون في ترويج المخدرات (شاهد)

عرضت قناة “العربية” تقرير مصغر حول الوضع السئ في لبنان تحت عنوان: “مآس في لبنان.. أطفال يعملون في ترويج المخدرات”.

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أطفال مجبرون على مواجهة الفقر

وذكر التقرير أن هناك أطفال لبنانيون مجبرون على مواجهة الفقر المستشري بين حاويات النفايات، حيث يقوم الأطفال بالتنقل بحثاً عن أسلاك حديدية ونحاس وبطاريات وهواتف محمولة لبيعها.

ويجمع الأطفال المعادن ويحملونها إلى ورشات جمع الخردة من أجل بيعها، ليتم وزنها لتحديد كمياتها ثم دفع أجور لهم.

استدراج الأطفال لعالم المخدرات

وأوضح التقرير أن بيع الخردة والورود والمنديل شيء، لكن استدراج الأطفال لعالم المخدرات شيء آخر، حيث بات أكثر شيوعًا في الحارات والذي يتم فيها مروجون المخدرات استغلال حاجة الأطفال إلى العمل، واستخدامهم في نقل البضائع صغيرة الحجم كلفائف الحشيش إلى الزبائن.

وعلى صعيد متصل اختارت بعض العائلات في لبنان، القيام بإخراج الفتيات من المدارس للعمل في تنظيف المنازل، أو التسول في الشوارع، وما يواجهونه من معاملة سيئة وتحرش لحظي.

يذكر أن لبنان يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم، حيث فقدت العملة المحلية نحو 98% من قيمتها أمام الدولار، ما دفع بعشرات الآلاف من المواطينن إلى تحت خط الفقر.