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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تحقيق موسع في واقعة حريق قسم الرعاية المركزة بمستشفى سيدي سالم بكفر الشيخ

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق موسع في واقعة اشتعال حريق بقسم الرعاية المركزة في مستشفى سيدي سالم المركزي، بمحافظة كفر الشيخ.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق شب أمس الثلاثاء، في غرفة التمريض داخل العناية المركزة، وقامت إدارة المستشفى بالتنسيق مع هيئة الإسعاف، والإدارة المركزية للرعاية العاجلة، بإخلاء 27 مريضا، ونقلهم إلى مستشفيات دسوق العام، والعبور للتأمين الصحي، وكفر الشيخ العام، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف «عبدالغفار» إلى أن إحدى الحالات المرضية، التي كانت تتلقى الخدمة الطبية في عناية مستشفى سيدي سالم، وتبلغ من العمر 68 عاما، توفيت داخل الرعاية المركزة، بعد ساعتين من نقلها لإحدى مستشفيات الإخلاء، حيث كانت حالتها الصحية غير مستقرة، وتعاني من جلطة مخية.

وأكد «عبدالغفار» على رفع حالة الاستعداد في جميع مستشفيات المحافظة، وتوافر جميع الأدوية وفصائل الدم والبلازما وكافة المستلزمات، بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
 

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